Абдулмяниф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмяниф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ягудин Абушакир

Мать: Ташбулатова Наубагира

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хуснижамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гумайран

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хусаин

Мать ребёнка: Гульбагар

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гулжумур

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Гулфизад

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбагар

Смерть
Неизвестно
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