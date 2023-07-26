Абдулмяниф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ягудин Абушакир
Мать: Ташбулатова Наубагира
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хуснижамал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гумайран
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гулжумур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Гулфизад
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбагар
Смерть
Неизвестно