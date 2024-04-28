Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1911
Дата смерти21.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крайнов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.04.1944
Сын: Крайнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Крайнов Иван Дмитриевич
Смерть
21.08.1975
Самара, Самара, Самарская область
Атеросклеротический кардиосклероз