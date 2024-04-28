Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна 18.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.10.1911

Дата смерти

21.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911

Отец: Ракшин Иаков Васильевич

Мать: Ракшина (Францева) Мария Прокопиева

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Крайнов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.04.1944

Сын: Крайнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Крайнов Иван Дмитриевич

Смерть
21.08.1975
Самара, Самара, Самарская область
Атеросклеротический кардиосклероз

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