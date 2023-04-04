Климушкин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно