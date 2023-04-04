Климушкин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1897

Жена: Климушкина Мария Кирилловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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