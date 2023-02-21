Тимуршин Рустем Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952
Отец: Тимуршин Ринат
Рождение ребёнка
10.05.1985
Дочь: Земскова Люция Рустемовна
Мать ребёнка: Тимуршина Резеда
Рождение ребёнка
10.07.1987
Дочь: Журавлева Луиза Рустемовна
Мать ребёнка: Тимуршина Резеда
Рождение ребёнка
30.01.1995
Сын: Тимуршин Адель Рустемович
Мать ребёнка: Тимуршина Резеда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимуршина Резеда