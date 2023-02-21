Тимуршин Рустем Ринатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимуршин Рустем Ринатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952

Отец: Тимуршин Ринат

Мать: Тимуршина Надия Никандоровна

Рождение ребёнка
10.05.1985

Дочь: Земскова Люция Рустемовна

Мать ребёнка: Тимуршина Резеда

Рождение ребёнка
10.07.1987

Дочь: Журавлева Луиза Рустемовна

Мать ребёнка: Тимуршина Резеда

Рождение ребёнка
30.01.1995

Сын: Тимуршин Адель Рустемович

Мать ребёнка: Тимуршина Резеда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимуршина Резеда

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