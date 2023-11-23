Евфимия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Ильин
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Петр Ильин
Рождение ребёнка
1737
Сын: Неизвестно Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильин
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Петр Ильин
Смерть
После 1791