Евфимия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Ильин

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Петр Ильин

Рождение ребёнка
1737

Сын: Неизвестно Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильин

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Петр Ильин

Смерть
После 1791

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