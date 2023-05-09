Кучумова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучумова Анна Васильевна

Кучумова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кучумов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Кучумов Александр

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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