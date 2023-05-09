Кучумова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кучумов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Кучумов Александр
Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно