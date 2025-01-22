Махновецкая (Теплякова) Екатерина
Место рожденияРоссия, Тюмень
Дата рождения22.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1991
Отец: Тепляков Андрей
Россия, Тюмень
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Россия, Тюмень
Рождение ребёнка
11.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности