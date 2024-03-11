Тысячук Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тысячук Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тысячук Алена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тысячук Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тысячук Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тысячук Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1970
Сын: Тысячук Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Томара Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1972
Дочь: Тысячук Оксана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно