Тысячук Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тысячук Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тысячук Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тысячук Алена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тысячук Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тысячук Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тысячук Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1970

Сын: Тысячук Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Томара Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.1972

Дочь: Тысячук Оксана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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