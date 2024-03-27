Гайнутдинов Ахат Залялетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Ахат Залялетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гайнетдинов Залялетдин

Мать: (Исмагилова) Нафиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайнутдинова Гульфама

Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайнутдинова Гульфама

Смерть
Неизвестно

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