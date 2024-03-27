Гайнутдинов Ахат Залялетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гайнетдинов Залялетдин
Мать: (Исмагилова) Нафиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнутдинова Гульфама
Рождение ребёнка
02.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнутдинова Гульфама
Смерть
Неизвестно