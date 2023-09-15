Хуснетдин Абдрашитов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Абдрашит Танчинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Салима
Мать ребёнка: Давлят Ахметова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хасан Хуснетдинович
Мать ребёнка: Давлят Ахметова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хусаин Хуснетдинович
Мать ребёнка: Давлят Ахметова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Салиха
Мать ребёнка: Давлят Ахметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлят Ахметова
Смерть
Неизвестно