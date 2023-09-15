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Хуснетдин Абдрашитов

Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Абдрашит Танчинов

Мать: не указана

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Салима

Мать ребёнка: Давлят Ахметова

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хасан Хуснетдинович

Мать ребёнка: Давлят Ахметова

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хусаин Хуснетдинович

Мать ребёнка: Давлят Ахметова

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Салиха

Мать ребёнка: Давлят Ахметова

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлят Ахметова

Смерть
Неизвестно
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