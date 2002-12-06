Дорожанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорожанов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1936

Дата смерти

06.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1965

Сын: Дорожанов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Дорожанова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.01.1970

Сын: Дорожанов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Дорожанова Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорожанова Любовь Дмитриевна

Смерть
06.12.2002
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