Дорожанов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1936
Дата смерти06.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1965
Сын: Дорожанов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Дорожанова Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.01.1970
Сын: Дорожанов Олег Васильевич
Мать ребёнка: Дорожанова Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2002