Морошкина Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорошкина Клавдия Семеновна

Морошкина Клавдия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1951

Дочь: Корсун-Морошкина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Морошкин Дмитрий

Рождение ребёнка
18.04.?

Сын: Моршкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морошкина Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close