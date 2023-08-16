Морошкина Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1951
Дочь: Корсун-Морошкина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Морошкин Дмитрий
Рождение ребёнка
18.04.?
Сын: Моршкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морошкина Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно