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Яворский Павлел Афанасьевич

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Яворский Афанасий Никитович

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
29.10.1895

Жена: Яворская Христина Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19VZ-P?cc=3753994 Свидетели:Максим Луценко и Василий Свинарь со стороны жениха, со стороны невесты Мирон Кливец и Емельян Калюжный
Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Яворский Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N2-7?cc=3753994
Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Яворский Ефим Павлович

Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N7-N?cc=3753994
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Яворский Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQC8-1?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-JS8J
Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Яворская Мотрона Павловна

Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWJH-5?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-F8Z9
Рождение ребёнка
03.06.1910

Сын: Яворский Митрофан Павлович

Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29Z4-Y?i=630&cc=3753994
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область
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