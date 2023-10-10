Яворский Павлел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Яворский Афанасий Никитович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1895
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19VZ-P?cc=3753994 Свидетели:Максим Луценко и Василий Свинарь со стороны жениха, со стороны невесты Мирон Кливец и Емельян Калюжный
Рождение ребёнка
25.10.1896
Сын: Яворский Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N2-7?cc=3753994
Рождение ребёнка
01.04.1899
Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19N7-N?cc=3753994
Рождение ребёнка
25.02.1902
Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQC8-1?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-JS8J
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Яворская Мотрона Павловна
Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWJH-5?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-F8Z9
Рождение ребёнка
03.06.1910
Сын: Яворский Митрофан Павлович
Мать ребёнка: Яворская Христина Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29Z4-Y?i=630&cc=3753994
Смерть
Неизвестно