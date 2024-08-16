Хомяков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомяков Василий Васильевич

Хомяков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1927

Дочь: Гаврилина (Хомякова) Анастасия (Ася) Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1937

Дочь: Пруткова Хомякова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.12.1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.