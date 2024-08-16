Хомяков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1927
Дочь: Гаврилина (Хомякова) Анастасия (Ася) Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1937
Дочь: Пруткова Хомякова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.12.1949