Балашова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1979

Сын: Балашов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Балашов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.?

Сын: Балашова Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: Балашов Евгений Васильевич

Курба, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Евгений Васильевич

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