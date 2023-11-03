Балашова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1979
Сын: Балашов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Балашов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.?
Отец ребёнка: Балашов Евгений Васильевич
Курба, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно