Крюкова Агриппина Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Агриппина Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Крюков ? Никифорович

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Крюков Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Крюков Семен Никифорович

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Крюков Евсегний Никифорович

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Крюков ? Никифорович

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Крюков ? Никифорович

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович

Работа или профессия
Неизвестно
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