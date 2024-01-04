Крюкова Агриппина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Рождение ребёнка
1893
Сын: Крюков Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович
Рождение ребёнка
29.07.1897
Сын: Крюков Евсегний Никифорович
Отец ребёнка: Крюков Никифор Сивирьянович
Рождение ребёнка
Около 1899
Рождение ребёнка
Около 1902
Рождение ребёнка
Около 1904
Рождение ребёнка
Около 1907
Рождение ребёнка
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Работа или профессия
Неизвестно