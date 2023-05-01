Ловцова (Малютина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцова (Малютина) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940

Отец: Малютин Алексей Михайлович

Мать: Малютина Мария Сегеевна

Рождение ребёнка
29.01.1964

Дочь: Мельникова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.?

Дочь: Ловцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловцов Николай Николаевич

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