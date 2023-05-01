Ловцова (Малютина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1940
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940
Рождение ребёнка
29.01.1964
Дочь: Мельникова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.?
Дочь: Ловцова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловцов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ловцов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно