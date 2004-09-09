Княжев Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения23.11.1928
Дата смерти09.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.2004