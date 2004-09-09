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Княжев Василий Тихонович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.11.1928

Дата смерти

09.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1928

Отец: Княжев Тихон Васильевич

Мать: Княжева Анисия Александровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Княжева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.2004
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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