Заворотов Семен Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Заворотов Матвей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Заворотов Мокия Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно