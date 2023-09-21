Заворотов Семен Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворотов Семен Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Заворотов Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Заворотов Матвей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Заворотов Мокия Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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