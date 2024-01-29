Хребтов Степан (Стефан) Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1912 ст.
Отец: Хребтов Николай Иванович
Мать: Хребтова Агафья Ефимовна
Крещение
01.08.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение Степана Николаевича Хребтова Деревни Таскаевой крестьянин Николай Иоаннов Хребтов и законная жена его Агафия Ефимиева , оба православные Восприемники: Медведской волости, села Дорогина-Замс... Показать все
Смерть
Неизвестно