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Хребтов Степан (Стефан) Николаевич

Место рождения

Таскаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.07.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1912 ст.

Отец: Хребтов Николай Иванович

Мать: Хребтова Агафья Ефимовна

Таскаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
01.08.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение Степана Николаевича Хребтова Деревни Таскаевой крестьянин Николай Иоаннов Хребтов и законная жена его Агафия Ефимиева , оба православные Восприемники: Медведской волости, села Дорогина-Замс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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