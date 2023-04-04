(Киль) Сара Бася
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: Ривка
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Гельштейн Моисей Соломонович
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Австрейх Эстер Хая
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Рождение ребёнка
21.01.1910
Сын: Гельштейн Лев
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Драбкина Хана (Анна)
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Хася Ася
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: Малка
Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939