(Киль) Сара Бася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Киль) Сара Бася

(Киль) Сара Бася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: Ривка

Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Гельштейн Моисей Соломонович

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Австрейх Эстер Хая

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.01.1910

Сын: Гельштейн Лев

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Драбкина Хана (Анна)

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Хася Ася

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Малка

Отец ребёнка: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Смерть
1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close