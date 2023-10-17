Смоляков (Горнштейн) Дина (Дынэ Лея) (Дынэ Лея) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляков (Горнштейн) Дина (Дынэ Лея) (Дынэ Лея)

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.11.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
06.04.1931

Дочь: Рабинович Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Смоляков Моисей (Моше Залман) (Моше Залман) Лазаревич

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
http://shtetle.co.il/shtetls_mog/mstislavl/ocherk.html
Рождение ребёнка
17.03.1941

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Смоляков Моисей (Моше Залман) (Моше Залман) Лазаревич

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
05.11.1954
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