Смоляков (Горнштейн) Дина (Дынэ Лея) (Дынэ Лея)
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1907
Дата смерти05.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
06.04.1931
Дочь: Рабинович Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Смоляков Моисей (Моше Залман) (Моше Залман) Лазаревич
http://shtetle.co.il/shtetls_mog/mstislavl/ocherk.html
Рождение ребёнка
17.03.1941
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Смоляков Моисей (Моше Залман) (Моше Залман) Лазаревич
Смерть
05.11.1954