Исхаков Абдулхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсхаков Абдулхак

Исхаков Абдулхак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гумеров Исхак

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close