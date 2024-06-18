Мария Дементьевна (Демидовна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Дементьевна (Демидовна)

Мария Дементьевна (Демидовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Варламович

Рождение ребёнка
30.07.1895

Дочь: (Кузнецов) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Варламович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кузнецов Яков Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Варламович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Варламович

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: (Кузнецов) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Варламович

Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Варламович

Рождение ребёнка
02.04.1912

Дочь: (Кузнецов) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Варламович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.