Косова Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосова Марина Васильева

Косова Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

22.10.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Степан Георгиев

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Смерть
22.10.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от родов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.