Косова Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти22.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Смерть
22.10.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от родов