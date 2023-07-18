Мамбет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамбет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1560 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1620 г.р.

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Янзигит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Тугызхужа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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