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Мамбет
Мамбет
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1590
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Янзигит
Около 1560 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Тугызхужа
Около 1620 г.р.
Добавил:
RG
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец:
Янзигит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын:
Тугызхужа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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