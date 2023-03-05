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Керенцов Захар Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

12.11.1789 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Керенцов Григорий Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1758

Жена: Керенцова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Керенцов Петр Захаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Керенцов Данила Захаров

Мать ребёнка: Керенцова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Керенцов Федор Захаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Керенцов Степан Захаров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
12.11.1789 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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