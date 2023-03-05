Керенцов Захар Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти12.11.1789 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Керенцов Григорий Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1758
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Керенцова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
12.11.1789 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область