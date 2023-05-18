Кутина Агафия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутина Агафия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1851 ст.

Дочь: Кутина Олимпиада Фомина

Отец ребёнка: Кутин Фома Денисов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1853 ст.

Сын: Кутин Иван Фомин

Отец ребёнка: Кутин Фома Денисов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутин Фома Денисов

Смерть
Неизвестно
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