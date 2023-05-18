Кутина Агафия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1851 ст.
Дочь: Кутина Олимпиада Фомина
Отец ребёнка: Кутин Фома Денисов
Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1853 ст.
Сын: Кутин Иван Фомин
Отец ребёнка: Кутин Фома Денисов
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутин Фома Денисов
Смерть
Неизвестно