Горбунова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1972
Дата смерти25.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нурбин Игорь Олегович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2018