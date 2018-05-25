Горбунова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1972

Дата смерти

25.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.
1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нурбин Игорь Олегович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Алексей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Алексей Вячеславович

Смерть
25.05.2018
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