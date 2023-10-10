Калентьева Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калентьева Валентина Александровна

Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

13.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.08.1969

Сын: Калентьев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Калентьев Владимир Михайлович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.10.?

Дочь: Галанцева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Калентьев Владимир Михайлович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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