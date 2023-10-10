Калентьева Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения13.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1969
Сын: Калентьев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Калентьев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.?
Дочь: Галанцева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Калентьев Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно