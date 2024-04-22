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Кокорев Петр Иванович

Место рождения

Исупово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

дк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кокорев Иван Логинович

Мать: не указана

Исупово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1924

Сын: Кокорев Александр Петрович

Мать ребёнка: Кокорева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кокорев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кокорева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Кокорев Николай Петрович

Мать ребёнка: Кокорева Анастасия Ивановна

Исупово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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