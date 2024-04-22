Кокорев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кокорев Иван Логинович
Рождение ребёнка
03.09.1924
Сын: Кокорев Александр Петрович
Мать ребёнка: Кокорева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кокорев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кокорева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1930
Мать ребёнка: Кокорева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно