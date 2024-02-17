Шестопалов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти01.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1926
Рождение ребёнка
30.12.1930
Рождение ребёнка
04.09.1933
Сын: Шестопалов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Шестопалова Александра Климентьевна
Рождение ребёнка
04.12.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.03.1953