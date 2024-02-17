Шестопалов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

01.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Климентьевна

Рождение ребёнка
30.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Климентьевна

Рождение ребёнка
04.09.1933

Сын: Шестопалов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Климентьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Климентьевна

Смерть
01.03.1953
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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