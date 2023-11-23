Зернов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зернов Петр Петров
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1901
Сын: Зернов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Зернова (Царева) Акилина Сергеева
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2713 лист 270Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1901 год 4/15 05 1901 рождение и крещение сына Андрея воспреемники: с. Марфина крестьянская девица Татьяна Сергеева Царева
Рождение ребёнка
25.06.1910
Мать ребёнка: Зернова (Царева) Акилина Сергеева
Смерть
Неизвестно