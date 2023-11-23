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Зернов Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зернов Петр Петров

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова (Царева) Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
04.05.1901

Сын: Зернов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Зернова (Царева) Акилина Сергеева

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2713 лист 270Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1901 год 4/15 05 1901 рождение и крещение сына Андрея воспреемники: с. Марфина крестьянская девица Татьяна Сергеева Царева
Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Зернов Анатолий Иванов

Мать ребёнка: Зернова (Царева) Акилина Сергеева

Смерть
Неизвестно

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