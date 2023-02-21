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Данилов Осип Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Данилов Аркадий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Данилова Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Данилов Александр Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1873 ст.

Сын: Данилов Валериан Осипович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
В личном деле Данилова В.О. имеются сведения, что он родился 10.12.1873 г. в Москве в семье чиновника (коллежского регистратора). РГАЛИ. Ф.680, оп. 2. хр.967. Данилов Валериан Осипович (1873–?), арх... Показать все
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кубанина Вера Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Родилась в семье чиновника (коллежского регистратора).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Чиновник (коллежский регистратор), потомственный почётный гражданин (из купцов). Владел недвижимостью в Москве и во Владимире (доходными домами).
Место жительства
Неизвестно
Имел дом в городе Владимире. Есть гипотеза о родственниках в г. Судыгда Владимирской губернии (40 км от Владимира)
Смерть
Неизвестно
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