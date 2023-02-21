Данилов Осип Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Данилова Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Данилов Александр Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1873 ст.
Сын: Данилов Валериан Осипович
Мать ребёнка: не указана
В личном деле Данилова В.О. имеются сведения, что он родился 10.12.1873 г. в Москве в семье чиновника (коллежского регистратора). РГАЛИ. Ф.680, оп. 2. хр.967. Данилов Валериан Осипович (1873–?), арх... Показать все
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кубанина Вера Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Родилась в семье чиновника (коллежского регистратора).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник (коллежский регистратор), потомственный почётный гражданин (из купцов). Владел недвижимостью в Москве и во Владимире (доходными домами).
Место жительства
Неизвестно
Имел дом в городе Владимире. Есть гипотеза о родственниках в г. Судыгда Владимирской губернии (40 км от Владимира)
Смерть
Неизвестно