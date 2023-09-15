Бревнова (Степичева) Юлия Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бревнова (Степичева) Юлия Германовна

Место рождения

Берёзовка, Муниципальный район Печора, Республика Коми

Дата рождения

20.08.1970

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Берёзовка, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бревнов Сергей Леонидович

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