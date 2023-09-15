Рыболовлева (Скворцова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыболовлева (Скворцова) Мария Ивановна

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Место рождения

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

14.04.1870

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1870

Отец: Скворцов Иван Моисеевич

Мать: Скворцова Анна Фёдоровна

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Рыболовлев Иван Захарович

Олонецкая губерния, Россия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вознесенская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рыболовлев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
04.01.1896

Дочь: Дикаревская Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
17.07.1897

Сын: Рыболовлев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
18.09.1900

Дочь: Пикулик Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Подгорная Анфиса(Тина) Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
22.10.1903

Дочь: Малышева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Мачулкина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
08.10.1906 по старому стилю Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рыболовлев Иван Иванович

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Рождение ребёнка
15.09.1909

Сын: Рыболовлев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

дер.Чалка-Сельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Пойкалайнен Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1951
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: кладбище Пески, Петрозаводск, Россия
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