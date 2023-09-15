Рыболовлева (Скворцова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1870
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Скворцов Иван Моисеевич
Мать: Скворцова Анна Фёдоровна
Дочь: Вознесенская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Сын: Рыболовлев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Дочь: Дикаревская Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Сын: Рыболовлев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Дочь: Пикулик Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Дочь: Подгорная Анфиса(Тина) Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Дочь: Малышева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Дочь: Мачулкина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Сын: Рыболовлев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович
Дочь: Пойкалайнен Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рыболовлев Иван Захарович