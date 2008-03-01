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Любимов Владимир Иванович

Место рождения

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

23.10.1935

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935

Отец: Любимов Иван Иванович

Мать: Любимова Анна Тимофеевна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская обл., г.Одинцово
Смерть
?.03.2008
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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