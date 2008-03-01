Любимов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1935
Дата смерти?.03.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935
Отец: Любимов Иван Иванович
Мать: Любимова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская обл., г.Одинцово
Смерть
?.03.2008