Давлетов Баян Еркеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетов Баян Еркеевич

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Место рождения

Татарский Азибей, Семиостровская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

21.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Азибей, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
Смерть
21.10.1943
Бывалки, Лоевский р-н, Гомельская обл., Беларусь
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