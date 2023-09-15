Пеньков Филип Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.01.1824
Дата смерти11.11.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1824
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
Жена: Пенькова Анна Михайловна
1844г. МК Лубягино (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет из Пасеговского волостного правления дер. Авилаковской крест. Михаила Еремеева? Маркова поруч. по женех. Пасеговского волостного правления дер.... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1845 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1849 ст.
Дочь: Евфимия Филипповна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.1850 ст.
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.
Дочь: Наталия Филипповна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.1885