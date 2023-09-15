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Пеньков Филип Михайлович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.01.1824

Дата смерти

11.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1824

Отец: Пеньков Михаил Герасимович

Мать: Пенькова Васса Моисеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Жена: Пенькова Анна Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1844г. МК Лубягино (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет из Пасеговского волостного правления дер. Авилаковской крест. Михаила Еремеева? Маркова поруч. по женех. Пасеговского волостного правления дер.... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1845 ст.

Сын: Пеньков Лев Филиппович

Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1849 ст.

Дочь: Евфимия Филипповна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.1850 ст.

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.

Дочь: Наталия Филипповна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.11.1885
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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