Моисеев Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Андрей Матвеевич

Место рождения

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Около 1924
Майорка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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