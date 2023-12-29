Кравченко (Зубкова) Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти15.12.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.
Сын: Кравченко Николай Ефимович
Отец ребёнка: Кравченко Ефимий Михайлович
Смерть
15.12.1896 ст.
Причина смерти: от родов | «Не приобщена по бессознательному состоянию»
Похороны
17.12.1896 ст.
«на приходском кладбище»