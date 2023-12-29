Кравченко (Зубкова) Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Зубкова) Ирина Семенова

Кравченко (Зубкова) Ирина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

15.12.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Кравченко Ефимий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.

Сын: Кравченко Николай Ефимович

Отец ребёнка: Кравченко Ефимий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Смерть
15.12.1896 ст.
Хильчичи, Сумська область
Причина смерти: от родов | «Не приобщена по бессознательному состоянию»
Похороны
17.12.1896 ст.
Хильчичи, Сумська область
«на приходском кладбище»

Мы используем куки для улучшения работы сайта.