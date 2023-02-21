(Соловьева) Людмила Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1972
Сын: Клинников Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Клинников Виталий Витальевич
Рождение ребёнка
26.12.1976
Дочь: Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Клинников Виталий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно