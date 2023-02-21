(Соловьева) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева) Людмила Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1972

Сын: Клинников Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Клинников Виталий Витальевич

Рождение ребёнка
26.12.1976

Дочь: Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Клинников Виталий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Виталий Витальевич

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