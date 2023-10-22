Криницын Олег Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криницын Олег Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973

Отец: не указан

Мать: Криницына Валентина Ильинична

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