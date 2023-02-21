Maruškova Kateřina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maruškova Kateřina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Maruška František

Отец ребёнка: Maruška František

České Budějovice
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Maruška František

Смерть
Неизвестно
České Budějovice
Похороны
Неизвестно
České Budějovice
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