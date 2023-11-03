Замиралов Илья Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралов Илья Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

22.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Замиралов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замиралов Яков Ильин

Мать ребёнка: Замиралова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замиралов Арсений Ильин

Мать ребёнка: Замиралова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Замиралова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замиралова ?

Смерть
22.12.1872
67 лет. От старости
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