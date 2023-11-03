Замиралов Илья Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти22.12.1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Замиралов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замиралов Яков Ильин
Мать ребёнка: Замиралова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Замиралова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Замиралова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замиралова ?
Смерть
22.12.1872
67 лет. От старости