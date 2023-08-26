Корягина (Гордиенко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина (Гордиенко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1973

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
91

Муж: Корягин Владимир Владимирович

Рождение
31.07.1973

Отец: Гордиенко Николай Васильевич

Мать: Гордиенко Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
08.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Владимир Владимирович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Владимир Владимирович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Владимир Владимирович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Владимир Владимирович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Владимир Владимирович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Владимир Владимирович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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