Корягина (Гордиенко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
91
Рождение
31.07.1973
Рождение ребёнка
08.01.1993
Рождение ребёнка
10.10.1995
Рождение ребёнка
26.02.1998
Рождение ребёнка
27.05.2004
Рождение ребёнка
25.06.2006
Рождение ребёнка
07.12.2012