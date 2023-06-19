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(Фарафонова) Евдокия Павлова
(Фарафонова) Евдокия Павлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Женский
Отец
Фарафонов Павел Емельянов
1804 г.р.
Мать
Агафья Ефимова
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Фарафонов Павел Емельянов
Мать:
Агафья Ефимова
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