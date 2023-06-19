(Фарафонова) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фарафонова) Евдокия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фарафонов Павел Емельянов

Мать: Агафья Ефимова

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