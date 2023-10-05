Леконцев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леконцев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1966

Дочь: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Леконцева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леконцева Галина Афанасиевна

Мать ребёнка: Леконцева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леконцева Галина Афанасьевна

Мать ребёнка: Леконцева Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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