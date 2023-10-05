Леконцев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1966
Дочь: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Леконцева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леконцева Галина Афанасиевна
Мать ребёнка: Леконцева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леконцева Галина Афанасьевна
Мать ребёнка: Леконцева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно