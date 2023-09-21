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Привалов Иван Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Привалов Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Привалов Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1834
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