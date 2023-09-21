Привалов Иван Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Привалов Герасим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834