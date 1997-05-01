Талипова Маймунэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти01.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1960
Рождение ребёнка
17.02.1962
Рождение ребёнка
23.02.1966
Сын: Талипов Рифкат
Отец ребёнка: Талипов Бильсур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талипов Бильсур
Место жительства
Неизвестно
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.05.1997