Талипова Маймунэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова Маймунэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

01.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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1966 г.р.
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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талипов Бильсур

Рождение ребёнка
17.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талипов Бильсур

Рождение ребёнка
23.02.1966

Сын: Талипов Рифкат

Отец ребёнка: Талипов Бильсур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талипов Бильсур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талипов Бильсур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талипов Бильсур

Место жительства
Неизвестно
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.05.1997
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